Delitto di Novi Ligure, Erika De Nardo si è sposata

Matrimonio per Erika De Nardo. Si è sposata la 35enne che il 21 febbraio 2001 uccise insieme al fidanzato la madre Susy Cassini e il fratellino Gianluca di 11 anni. La notizia è stata data da Don Antonio Mazzi che l'aveva accolta nella sua comunità. Mazzi lo ha rivelato in una intervista per il settimanale "Oggi" in edicola questa settimana.

Il delitto fu tra i più cruenti della storia del crimine italiano. Erika De Nardo aveva 17 anni e Omar Favaro ne aveva solo uno in più, era il suo compagno e complice. Susy fu uccisa a coltellate, proprio come Gianluca che fu proprio lei ad ammazzare nel bagno. Erika nel 2011 è tornata libera.