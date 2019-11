Bimba nata morta, indagati quattro medici. La mamma in rianimazione

Sono quattro i medici indagati per omicidio colposo per il caso di una bimba nata morta il 25 novembre a Messina. Nel fascicolo aperto dalla procura siciliana figurano tre professionisti pubblici ed uno privato. La donna, alla 36esima settimana di gravidanza, si è recata in ospedale dove è stata sottoposta ad una ecografia. Nel corso dell'esame si è scoperto che il cuoricino del feto non batteva più. Dopo il cesareo sono sorte complicazioni anche per lei, che è stata ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Papardo. Il 29 novembre è stato conferito l'incarico al medico legale per l'effettuazione dell'autopsia nell'ambito dell'inchiesta per omicidio colposo. I medici sono indagati per atto dovuto per poter eseguire l'accertamento tecnico irripetibile.