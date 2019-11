Da 11 anni teneva in congelatore il marito fatto a pezzi

Da 11 anni teneva il cadavere del marito, fatto a pezzi, in un congelatore. E lo conservava imbustato. Non è chiaro se l'uomo morì di cause naturali o meno. Né se è stata lei eventualmente a ucciderlo e poi anche a sezionarlo. E, purtroppo, non potrà mai nemmeno spiegarlo alla polizia perché la donna, una 75enne, in questi giorni è morta anche lei. Ed è proprio dopo il decesso della moglie che è stata fatta la macabra scoperta.

Il fatto è accaduto negli Stati Uniti e ne danno notizia numerosi media americani e britannici, tra i quali il Daily Mail nel suo sito on line.

"La polizia che indagava sull'improvvisa morte di una donna in una comunità di pensionati dello Utah - racconta il quotidiano britannico - è rimasta scioccata nel trovare il corpo del marito della stessa donna nel suo congelatore e nello scoprire che i resti dell'uomo potrebbero essere stati lì per un periodo calcolato in almeno 11 anni".

"Gli agenti - continua il Daily Mail - hanno scoperto che Jeanne Souron Mathers, 75 anni, era morta effettuando un controllo nella sua casa, dopo che un addetto alla manutenzione della comunità aveva dichiarato di non averla più vista da due settimane".

La donna è stata trovata morta sul letto senza "apparenti traumi" in un appartamento di Remington Park a Toole, a ovest di Salt Lake City.

Gli agenti - scoperto il cadavere della donna - hanno quindi controllato tutto l'appartamento per vedere se ci fossero elementi per stabilire le cause del decesso e da quanto tempo fosse deceduta. E all'improvviso hanno fatto la terribile scoperta: nel congelatore c'era un secondo corpo.

Secondo il racconto del Daily Mail il corpo sarebbe stato trovato intatto, ma i media americani riferiscono invece che il corpo è stato trovato a pezzi, divisi in sacchetti di quelli che si usano per la conservazione degli alimenti nel freezer.

Gli accertamenti clinici hanno stabilito che i resti del corpo appartenevano proprio al marito della signora Souron Mathers, Paul Edwards Mathers, 69 anni all'epoca del presumibile decesso, 11 anni fa.

Ora si indaga per capire le cause della morte dell'uomo. Mentre sua moglie è certo che è deceduta per un infarto.