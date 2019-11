Il pazzo albero di Natale da un milione di visualizzazioni su Facebook

Sarà questo l'albero di Natale più pazzo delle festività 2019? Forse nei prossimi giorni dai social "salterà fuori" anche di... peggio, ma intanto quello che postiamo si candida in maniera prepotente, visto il "successo" che ha avuto su Facebook: migliaia e migliaia di condivisioni e addirittura un milione di visualizzazioni per il video. Una mamma, infatti, ha incluso un Grinch a grandezza naturale per decorare l'albero.

Il Grinch è un personaggio immaginario protagonista di un romanzo, fumetti e diversi film. Fu creato nel 1957 dallo scrittore Dr. Seuss e in Italia è conosciuto come Sgruntolo (edizione italiana della serie tv Il gatto col cappello del 1996). Il video dell'albero postato su Facebook ha ottenuto migliaia e migliaia di like, ma soprattutto un milione di visualizzazioni. Gli ingredienti per un albero "classico" ci sono tutti: palle colorate, bastoncini di zucchero, decorazioni, lucine e neve finta. In cima, però, invece della stella la signora che ha allestito l'albero ha piazzato un enorme Sgruntolo che abbraccia il simbolo di Natale. La notizia è stata rilanciata da numerose testate internazionali, ma soprattutto l'albero Grinch ha avuto un incredibile - e per certi versi anche inspiegabile - successo sui social network.