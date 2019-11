E' di qualche giorno fa la notizia che in Germania un uomo di 63 anni è deceduto dopo essere stato leccato dal suo cane. Ma allora farsi "baciare" o leccare dal proprio animale da compagnia è pericoloso? Nel corso degli anni sono state diverse le ricerche che hanno analizzato pro e contro dal punto di vista scientifico e in passato il dibattito tra gli esperti è stato a tratti anche intenso. Ci viene in soccorso il seguitissimo sito amoreaquattrozampe.it/ per illustrarci pro e contro del farsi leccare. Intanto ci spiega che ci sono delle malattie (zoonosi) che i nostri 4zampe domestici "possono trasmettere agli umani, attraverso la salivazione, tuttavia, se il cane (o il gatto) è domestico, vaccinato e curato, i rischi di trasmissione di malattie o infezioni sono ridotti. Al di là dei luoghi comuni, che potrebbero essere dubbiosi, sugli effetti cicatrizzanti della saliva del cane sulle ferite, una recente ricerca ha invece rivelato gli effetti probiotici della saliva stessa per l’uomo: contribuisce a rafforzare il sistema immunitario. Alcuni studi shock, che hanno indignato gli animalisti, hanno invece portato all’estremo gli effetti negativi e pericolosi della saliva di cani e gatti, arrivando a sostenere che potrebbe causare la setticemia".

Il sito spiega che un esperto, Christopher Mele, ha voluto illustrare al quotidiano New York Times, i pericoli della saliva del cane, ricordando che contiene una moltitudine di batteri, virus ma anche altre sostanze come il microbioma e le proteine che aiutano alla riparazione dei tessuti, dannosi per l’uomo.

Lo studio di Mele fa presente anche che i rischi più noti come "... ad esempio il microbioma che contiene alcuni componenti dannosi per l’uomo e altri batteri, potrebbero provocare malattie o infezioni di vario tipo, passando dalla salmonella, al Campyloba cter, un batterio che causa febbre, crampi addominali e forti disturbi gastrointestinali".

Il ricercatore Mele sostiene che è difficile contrarre infezioni nel contatto con la saliva dell’animale, ma il pericolo diventa maggiore se il contatto stesso "riguarda mucose del naso, della bocca o gli occhi di una persona, dove ci sono meno difese immunitarie e più rischi d’infezioni dell’organismo". Per questo viene suggerito di "evitare di farsi leccare sul volto". Le difese immunitarie dei cani sono maggiori e diverse rispetto a quelle degli esseri umani e pertanto il cane può permettersi" persino di annusare deiezioni senza incorrere in rischi. "Ma questo - spiega ancora il sito - significa che sono portatori di microrganismi che potrebbero trasmettere all’uomo che non ha le stesse difese immunitarie per combatterli. Inoltre, i nostri fedeli compagni a 4zampe possono arrivare anche a trasmettere uova di vermi cilindrici (nematodi, parassiti intestinali) leccando le deiezione degli altri cani e poi il volto del padrone che in tal caso potrebbe incorrere in un parassita intestinale che di certo provoca non pochi problemi di salute".

A Mele, però su Repubblica ha risposto Fabrizio Pregliasco, virologo, secondo cui a volte baciare il cane “è meno rischioso che baciare una persona. La trasmissione di malattie che riguardano gli uomini è ben più facilitata perché il nostro corpo è predisposto”. Pregliasco ha infatti ricordato che la cute di una persona “è una barriera inespugnabile” per i batteri, pur confermando che i rischi di trasmissione possono starci “quando la lingua del cane o del gatto tocca le mucose presenti negli occhi, nel naso e nella bocca di una persona”.

Il virologo italiano resta del parere che ci sono ben altri rischi per le persone ad esempio toccando semplicemente delle cose o degli oggetti come “la maniglia della porta del bagno o la spugna che usiamo per lavare i piatti”. Sottolinea che “anche alcune abitudini sessuali dove sono interessate le mucose, come i rapporti orali, possono risultare ben più pericolosi”.

Insomma il dibattito resta aperto. Una cosa è certa: chi ha un cane continuerà di certo a comportarsi come ha fatto sino ad ora, senza pensare alle malattie che possono (o non possono) essere contratte. Gli animali di compagnia diventano veri e propri appartenenti alla famiglia e con i cari nessuno imporrebbe mai il "vietato baciarsi".

