Terremoto, uomo preso dal panico si lancia dalla finestra e muore

Panico a causa del terremoto: si butta da un edificio e muore. La vittima è un uomo di circa cinquant'anni. E' accaduto in Albania, a causa del sisma che nella notte del 26 novembre ha messo in ginocchio il Paese causando morti, feriti e ingenti danni in diverse città. Nel centro di Kurbin l'uomo, evidentemente in stato di shock, si è lanciato nel vuoto temendo il crollo della sua abitazione. Ha invece trovato la morte a causa del violendo impatto con il suolo. A rendere nota la notizia è stato il ministero della Difesa. Il forte sisma ha scatenato il panico anche nella capitale Tirana.

