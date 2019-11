Perquisizioni in tutta Italia ai finanziatori di Open, l'ex Fondazione che sosteneva Matteo Renzi

Perquisizioni della Guardia di Finanza in tutta Italia legate all'indagine della procura sulla Fondazione Open, attiva dal 2012 al 2018 per sostenere le iniziative politiche dell'ex premier Matteo Renzi (fondatore di Italia Viva), compresa la Leopolda. La Fondazione era presieduta dall'avvocato Alberto Bianchi. Secondo le agenzie di stampa, stando a quanto si apprende dalla procura tra i reati contestati nell'inchiesta a vario titolo, ci sarebbero il riciclaggio, il traffico di influenze e l'autoriciclaggio. La Finanza ha operato perquisizioni sui finanziatori di Open a Firenze, ma anche in altre città come Milano, Modena, Torino, Bari, Alessandria, Pistoia, Roma, Napoli, Palermo. L'inchiesta è emersa a settembre scorso a Firenze venne perquisito lo studio di Bianchi, indagato per traffico di influenze illecite. Nell'occasione sarebbero stati sequestrati i bilanci della Open e la lista dei finanziatori.

