**** NOTIZIA IN CORSO DI AGGIORNAMENTO ****

Forte terremoto davanti alla costa albanese settentrionale alle ore 3.45 del 26 novembre 2019. INGV ha registrato una scossa di magnitudo 6.5. Il terremoto è stato avvertito anche in un'area dell'Italia adriatica centrale e meridionale. Durazzo la città più vicina all'epicentro.

In Italia è stato avvertito chiaramente soprattutto in tutta la Puglia, in Abruzzo, Molise e nelle Marche.

Alle ore 7.00 la Rai riferisce di danni registrati soprattutto a Durazzo dove un palazzo sarebbe crollato e almeno una persona sarebbe rimasta sotto le macerie. Altri feriti (almeno 150 ma il dato è provvisorio) in varie zone del circondario di Durazzo. Media albanesi riferiscono di vari crolli a Durazzo e non solo.

Questo il rapporto di Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia):

"Alle ore 3:54 italiane del 26 novembre 2019 è stato localizzato un terremoto di magnitudo (Mw 6.5) nei pressi della Costa Albanese settentrionale, ad una profondità ipocentrale stimata intorno a 10 km. La località più vicina all’epicentro è Durazzo (Albania), la capitale Tirana dista 30 km.

Nella stessa zona sono seguite altre scosse, la più forte delle quali è un evento di magnitudo mb 5.3 (ore 4.03)".

"Nel corso del 2019 - spiega la nota dei sismologi italiani - , la stessa regione è stata colpita da altri eventi di magnitudo significativa: Mw 5.8 (21 settembre 2019 ore 16.04) e mb 5.3 (21 settembre 2019 ore 16.15)

La stima dei parametri di scuotimento del suolo che l’INGV effettua per eventi nel territorio italiano, sulla base dei dati dei sismometri e delle successive interpolazioni derivanti da conoscenze sismologiche, non è in questo caso basata su dati registrati e è quindi esclusivamente teorica. In zona epicentrale, sono attese accelerazioni teoriche di picco pari a circa 30% g che corrispondono ad un’intensità strumentale su terreno roccioso tra l’VIII ed il IX grado (scala MMI, Scala Mercalli Modificata )."

"L’evento - conclude Ingv - è stato ampiamente risentito sul territorio italiano, in tutta la costa adriatica ed in gran parte delle regione meridionali".