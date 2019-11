Pilota muore d'infarto in volo: atterraggio d'emergenza

Momenti di panico su un volo di linea: il pilota è stato colto da infarto mentre era ai comandi. L'equipaggio ha fatto un appello cercando un medico a bordo, inutilmente. E il copilota è stato costretto a prendere lui i comandi e a effettuare un atterraggio d'emergenza. Il pilota, nel frattempo, è deceduto.

Ne dà notizia il 25 novembre 2019 The Independent nel suo sito on line. "Il volo Aeroflot SU1546 - - si legge nel sito del quotidiano britannico -, che stava volando dall'aeroporto di Mosca Sheremetyevo ad Anapa sul Mar Nero, è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza nella città di Rostov- sul-Don. L'Airbus 320, che può ospitare 150 persone, era a metà volo quando il pilota è stato colto da un arresto cardiaco".

"L'equipaggio ha fatto appello per assistenza medica a bordo - continua il sito britannico - , ma inutilmente". The Indipendent riferisce anche la testimonianza di una passeggera, Yelena Voronova, che ha dichiaratoi: “Un'hostess ha praticamente attraversato il corridoio. In seguito hanno chiesto se c'erano dei dottori a bordo e hanno detto che ne avevano davvero bisogno. Poi hanno chiesto di nuovo".

Effettuato l'atterraggio d'emergenza sono scattati immediati i soccorsi, ma all'arrivo dei medici allertati dall'aeroporto, per il pilota non c'era più niente da fare. E' morto prima ancora di essere fatto salire su una ambulanza.

L'aereo è poi ripartito per Anapa due ore e mezza dopo, atterrando poco prima delle 14:00 ora locale. Ora è stata aperta un'inchiesta dalla magistratura russa.

The Independent riferisce di aver contattato Aeroflot per un commento. La compagnia ha fatto presente che "tutti i voli jet commerciali devono avere almeno due piloti a bordo e entrambi vengono addestrati ad atterrare in sicurezza se uno dei piloti viene reso inabile"

Il quotidiano britannico ricorda che non è la prima volta che in volo accade un fatto del genere. A gennaio, un membro dell'equipaggio di cabina a bordo di un volo della Hawaiian Airlines da Honolulu a New York è morto durante il volo, causando il trasferimento del jet a San Francisco.

Nel giugno 2018, un copilota ha subito un infarto nella cabina di pilotaggio di un volo Flybe, causando un movimento violento dell'aereo dopo essere stato inabilitato e premuto ripetutamente sui pedali dell'aereo.

Nel 1996, il capitano di un jet charter della Britannia Airways morì invece ai comandi dell'aeromobile mentre scendeva a Malaga. Il primo ufficiale fece atterrare l'aereo con il corpo del pilota ancora legato al sedile accanto a lui.