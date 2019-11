Terremoti: il sindaco Mastella telefona al capo Prociv nazionale

C'è apprensione in tutto il Sannio per la nuova serie di scosse di terremoto in corso nella giornata del 25 novembre 2019 (clicca qui per sapere cosa è successo) con epicentri a Ceppaloni e San Leucio del Sannio.

Intanto nel pomeriggio Ingv, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha diramato un comunicato ufficiale per fare il punto su cosa è successo (clicca qui per leggerlo) e ha rivelato che la terra trema da giorni in quella zona.

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, si è subito mobilitato e dopo aver chiuso anticpatamente le scuole in via precauzionale ha attivato il Centro operativo nazionale e si è rivolto alla Protezione civile nazionale.

«Ho parlato col capo della protezione civile nazionale, Borrelli, e con Giulivi, capo di quella campana. Seguiamo da vicino l’evolversi dello sciame sismico. Ad ora nessun danno. Ho messo in preallarme la protezione civile locale. Capisco il dato emotivo. Intanto, ho fatto chiudere tutti gli uffici di mia pertinenza in modo precauzionale. Riferirò alla popolazione ogni atto che farò d’intesa con le autorità preposte». Così Clemente Mastella, sul suo profilo Facebook, a seguito dello sciame sismico che sta interessando il Sannio. Il primo cittadino ha già disposto, in via precauzionale, la chiusura di scuole e uffici di competenza comunale. Stessa cosa ha fatto il presidente della Provincia, Antonio Di Maria che ha stabilito «che le aree museali ed espositive di proprietà, comprese quelle che in questi giorni ospitano eventi estemporanei (alla Rocca dei Rettori e nel Salone di Formazione in Largo Giosuè Carducci) restino chiuse al pubblico e tutte le iniziative già programmate rinviate fino a nuova disposizione».