Aveva appena 40 anni e una grande passione per le arti marziali, tanto da essere considerata una campionessa. Linda Grassucci aveva vinto diversi titoli nazionali e si occupava della società Setia Sport. Un tumore l'ha strappata alla sua famiglia e allo sport. Aveva scoperto di essere malata soltanto dodici mesi fa. Non c'è stato niente da fare. Sezze, il comune di Latina dove era nata, le ha dato l'ultimo saluto domenica 24 novembre. In tanti hanno preso parte al rito funebre, profondamente colpiti e addolorati per la prematura scomparsa. Tutti la ricorderanno per il suo contagioso sorriso e per quella forza d'animo che non aveva perso nemmeno durante il periodo della malattia.

