Lampedusa, sette cadaveri recuperati dopo naufragio

Maltempo

Autostrada A6 Savona-Torino, il video impressionante del viadotto crollato: soccorritori al lavoro

Una frana ha causato il crollo di una porzione di viadotto sull’autostrada A6 Savona-Torino, all’altezza del km 122 in direzione nord nella zona Madonna del Monte. Per approfondire leggi anche: Guarda il video dei vigili del fuoco - Le notizie sul crollo Le cause sono in via di verifica. Sul posto i soccorritori e un elicottero. Il tratto di A6 dove si è verificato il crollo risulta di competenza ...