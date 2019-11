Calvizie, grazie ai maiali scoperta la causa della perdita dei capelli

E' stata scoperta, per ora soltanto nei maiali, la mutazione genetica alla base della calvizie ereditaria, alopecia e assottigliamento dei capelli. La mutazione è nel gene che produce l'architetto dei capelli, la proteina Map2. Lo studio è stato effettuato presso la China Agricultural University e in seguito pubblicato sulla rivista della Faseb, la Federazione delle società americane di biologia sperimentale. Aspetti tecnici e scientifici a parte, la ricerca ha confermato che i maiali con l'alopecia potrebbero essere i soggetti ideali per studiare la perdita dei capelli nell'uomo. Gli studi, infatti, sono stati effettuati sui maiali proprio per la loro somiglianza biologica con gli uomini.

