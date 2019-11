Meningite, altro caso in Toscana. Ricoverato bimbo di tre anni

Un altro caso di meningite in Toscana. Un bambino di tre anni è ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Al piccolo è stata diagnosticata una infezione da meningococco di tipo B. Il bimbo viene considerato in condizioni stabili e sta rispondendo alle terapie. Era stato portato dai genitori al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano di Prato, dove risiede, nel tardo pomeriggio del 20 novembre. Accusava sintomi di febbre e vomito. Un'indagine approfondita ha consentito di rilevare lesioni cutanee sul tronco e quindi sono state avviate le analisi urgenti che hanno confermato la diagnosi di meningite. Il paziente è stato trattato tempestivamente, come spiega la Asl Toscana Centro, grazie alla collaborazione tra i medici di Prato, il laboratorio analisi e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer. Nella notte è stato risposto il trasferimento. Subito avviata la profilassi per i parenti del bambino e per i piccoli pazienti e gli operatori sanitari presenti in Obi e in pediatria a Prato.

