Ritirato lotto acqua Nestlé Vera Naturae per possibile rischio microbiologico

Misura precauzionale decisa dal ministero della Salute in data 11 novembre 2019 che ha reso noto di aver disposto un richiamo per "rischio batteriologico" di un lotto di acqua Nestlé Vera Naturae prodotto e commercializzato da San Pellegrino spa.

Nel dispositivo si legge che il lotto oggetto del richiamo è esclusivamente il numero 9303842201. Per gli altri quindi non viene segnalato alcun tipo di rischio.

L'acqua in oggetto, in particolare, è proveniente dalla Fonte Naturae di Castrocielo (Frosinone) imbottigliata in Pet da 50 cl e con data di scadenza 10/2020.

Il richiamo - è inoltre spiegato nel provvedimento - è stato preso a seguito di segnalazione della Asl di Frosinone per "presunta non conformità microbiologica". In particolare è stata rilevata la "sospetta presenza di anaerobi sporgenti solfito riduttori".