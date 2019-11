Apre il primo hotel di Nutella ma c'è poco tempo

Siete amanti della cioccolata? E in particolare di quella crema alla nocciola spalmabile che risponde al nome di Nutella? Bhe, ecco, allora il posto dove andare per la vostra prossima vacanza. Ma affrettatevi, perché c'è poco tempo...

"Il primo hotel al mondo deicato interamente alla Nutella sta per aprire in California, seppure per un brevissimo periodo". Ne dà notizia il 18 novembre 2019 TgCom24.

"La struttura - aggiunge TgCom24 - , realizzata nella Napa Valley, vedrà la luce in un solo weekend di gennaio. Gli ospiti, rigorosamente americani, saranno i tre fan della nota crema di nocciola che riusciranno a trasmettere in maniera più convincente in un video di 60 secondi il loro amore per Nutella. Il filmato deve avere come punto centrale il momento della colazione in cui la Nutella è la protagonista assoluta".

Quindi, se siete davvero fan della Nutella, che aspettate?