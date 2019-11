Volete aiutare Venezia? Il ministero ha creato questo numero

Chi vuole aiutare Venezia, messa in ginocchio in questo novembre 2019 dall'acqua alta eccezionale, può farlo con una donazione di solidarietà via sms.

"Ho parlato con il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, è già stato attivato il numero 45500 per effettuare donazioni via sms per il recupero del patrimonio culturale di Venezia. Tutto il mondo ama questa splendida città, che lo dimostri adesso". Lo ha dichiarato il 15 novembre 2019 il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, nel corso del sopralluogo a Venezia.

Il numero solidale è attivo per la durata di 30 giorni. Attraverso i gestori telefonici che hanno aderito all’iniziativa promossa dal Dipartimento per la Protezione Civile sarà possibile donare due euro inviando un SMS solidale o effettuando una chiamata da rete fissa al 45500.

I fondi raccolti saranno trasferiti dagli operatori, senza alcun ricarico, al Dipartimento della Protezione Civile.