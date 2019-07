Cameriere accoltella collega, al ristorante anche il ministro Trenta

Lite con accoltellamento in un ristorante di Rocca di Papa (Roma) tra due camerieri durante una festa di matrimonio, dove tra gli invitati c’era anche il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Per motivi di lavoro, tra i due camerieri, un georgiano di 32 anni e un italiano di 46 anni, è scoppiata una lite: prima i due si sono presi a calci e pugni, poi l’italiano ha tirato fuori un coltello e ha ferito il georgiano al torace. Il ferito è stato ricoverato in ospedale e ne avrà per una prognosi di 30 giorni mentre l’altro cameriere è stato arrestato per lesioni personali aggravate.