La Disney ha rifiutato la richiesta del padre di un bambino inglese morto di recente di inserire un'immagine dell'Uomo Ragno sulla lapide. La Disney ha sostenuto che non vuole associare i suoi personaggi a luoghi di dolore. Il piccolo Ollie Jones - riferiscono i media britannici - era morto l'anno scorso ad appena quattro anni per una rara malattia. Era un grande appassionato di Spiderman e la famiglia aveva organizzato un funerale a tema a Maidenstone, nel Kent. Il padre del piccolo aveva fatto richiesta alla Disney (che detiene il marchio Marvel) per incidere un piccolo Uomo Ragno sulla lapide. Questa la risposta dell'azienda: "Estendiamo le nostre sincere condoglianze. Se abbiamo contribuito in piccola parte alla felicità di Ollie, siamo onorati. Ma la nostra politica, iniziata con lo stesso Walt Disney, è di preservare la stessa innocenza e magia intorno ai nostri personaggi che ha portato a Ollie una tale gioia".