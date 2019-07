Nuova scossa di terremoto in California. Un sisma di magnitudo 7.1 della scala Richter è stato registrato nel sud dello Stato alle 20.19 ora locale, le 5.19 in Italia di sabato 6 luglio. L'epicentro è stato localizzato nei pressi della città di Ridgecrest, circa 180 chilometri a nordest di Los Angeles. Già due giorni fa un sisma di magnitudo 6.4 aveva colpito la stessa regione.

La portavoce della Contea di Kern, Megan Person, ha dichiarato che la scossa ha provocato il ferimento di alcune persone a Ridgecrest, dove circa duemila utenti sono rimasti senza luce. Si registrano inoltre danni alle strade e ad alcune strutture. Il sisma ha anche causato alcuni incendi.

Nessun danno rilevante alle infrastrutture, nessun morto e nessun ferito grave, invece, a Los Angeles: è quanto si legge in un bollettino diffuso dai vigili del fuoco della città. I vigili hanno quindi dichiarato conclusa l'emergenza e hanno ripreso le normali operazioni. "Vi chiediamo di considerare il terremoto di stanotte come un promemoria per essere preparati", si legge ancora nel comunicato.