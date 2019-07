Mario Sechi neo direttore dell'Agi

Da oggi, primo luglio 2019, Mario Sechi, classe 1968,è il nuovo direttore responsabile dell’agenzia di stampa Agi (Agenzia Giornalistica Italia). Prende il posto di Riccardo Luna, che ha guidato Agi dal 2016 in tandem con il condirettore Marco Pratellesi.

Luna e Pratellesi assumeranno in Eni nuovi incarichi in ambito di innovazione digitale e formazione.

Sotto la guida di Riccardo Luna, Agi ha imboccato con decisione la strada dell’innovazione digitale sposata al giornalismo di qualità. Un approccio basato sul rigore dell’informazione e sintetizzato dal claim "La verità conta".

Nella sua lunga carriera giornalistica Mario Sechi, classe 1968, ha lavorato - tra le tante testate - all’Unione Sarda (di cui è stato direttore), a Panorama, a Il Foglio, a Il Giornale e a Libero dove è stato vicedirettore prima di assumere, nel 2010, la direzione de Il Tempo. Alla guida del quotidiano romano è rimasto fino al 2013.

Volto noto al grande pubblico (è spesso ospite in veste di opinionista e commentatore di numerose trasmissioni televisive), Mario Sechi ha anche collaborato con Rai2, Radio 24 e Prima Comunicazione ed è il fondatore di "List", sito multimediale di new journalism, analisi e approfondimento.

Agi è una delle principali agenzie di stampa italiane, è stata fondata nel 1950 ed è interamente controllata da Eni.

"Ringraziamo Riccardo Luna e Marco Pratellesi - ha dichiarato Massimo Mondazzi, presidente di Agi, a nome dei consiglieri e sindaci dell'agenzia - per aver guidato con passione e competenza in questi anni la complessa trasformazione di Agi, in un contesto di mercato difficile per tutti i protagonisti del settore. La Direzione giornalistica ha rafforzato il posizionamento, la reputazione e il brand dell’Agenzia, con un accurato lavoro sulla qualità dei contenuti e con molteplici iniziative editoriali all’insegna dell’innovazione. Benvenuto e buon lavoro a Mario Sechi, che proseguirà ora il cammino della trasformazione di Agi".

Intanto il neo direttore Sechi aggiungerà il nuovo incarico alle direzioni delle riviste di Eni “We-World Energy” e "Orizzonti”.