Valorosi altre 3 ore dai pm. Il legale:"Chiarirà tutto fino in fondo"

Altre tre ore di interrogatorio, davanti ai pm Paolo Abbritti e Mario Formisano (titolari dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Perugia sui concorsi truccati all'Azienda ospedaliera), per Maurizio Valorosi. L'ex direttore amministrativo, agli arresti domiciliari dal 12 aprile, si è presentato per la seconda volta negli uffici di via Fiorenzo di Lorenzo con il suo avvocato, Francesco Crisi. "E' una strada lunga - spiega il legale -, quella che ha deciso di intraprendere per chiarire ogni singolo aspetto che lo riguarda". Nuovo interrogatorio lunedì 24 giugno.



