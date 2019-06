Scandalo sanità: cardiologo sospeso per un anno

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Perugia, Valerio D'Andria, ha sospeso per 12 mesi Mauro Faleburle dalla sua attività di cardiologo all'Azienda ospedaliera Mauro Faleburle. I pubblici ministeri Paolo Abbritti e Mario Formisano, nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria che sta interessando l'ospedale di Perugia, avevano chiesto la stessa misura interdittiva anche per il chirurgo cardiovascolare Massimo Lenti e per il primario di maxillo-facciale Antonio Tullio, per i quali invece non è stato emesso alcun provvedimento restrittivo. Tutti e tre sono stati indagati, insieme a Emilio Duca e Maurizio Valorosi - rispettivamente direttore generale e direttore amministrativo dell'Azienda ospedaliera di Perugia - perché secondo l'accusa hanno manipolato un concorso per due posti al reparto maxillo-facciale.

