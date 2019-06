La nuova Land Rover Defende arriverà entro l'anno

La nuova Land Rover Defender è sempre più vicina alla produzione, avendo completato un severo programma di test nelle operazioni di protezione dei leoni, condotte in Kenya dal Tusk Trust (clicca qui per vedere il video). Ne dà notizia un comunicato ufficiale della Casa diramato Un prototipo della Defender, munito di snorkel e caratterizzato da una una livrea ispirata dallo specifico ambiente, ha partecipato alle operazioni del Trust nei 14.000 km della Riserva di Borana, monitorando gli animali muniti di radiocollare e trasportando i rifornimenti.

Questo particolare programma ha consentito agli esperti operativi del Tusk Trust di sottoporre la nuova Defender ad una serie di test relativi a situazioni di vita reale, effettuati guardando fiumi, trascinando carichi pesanti, affrontando i terreni più impegnativi. La nuova Defender è stata usata anche per la sostituzione di un radiocollare difettoso appartenente ad un leone maschio, sedato a breve distanza dallo spazio di sicurezza della vettura.

La riserva di Borana include pianure, piste con solchi profondi, forti pendenze rocciose, rive fangose e folte foreste, che hanno consentito alla nuova Defender di mettere in mostra tutta la sua gamma di inarrivabili capacità. «Siamo ad uno stadio avanzato della fase di test e sviluppo della nuova Defender. Il lavoro con gli amici del Tusk Trust in Kenya ci ha permesso di raccogliere dati importanti sulle prestazioni. La riserva di Borana comprende ogni specie di terreni difficili che ne fanno il luogo perfetto per provare all’estremo le qualità all-terrain della nuova Defender» dice Nick Collins, Engineering Vehicle Line Director Jaguar Land Rover. Land Rover è da 15 anni Partner ufficiale del Tusk Trust che gestisce il programma mirato a mettere in luce la situazione dei leoni in Africa. Tre quarti della popolazione dei leoni del continente sono in declino ed oggi i rinoceronti bianchi e neri sono più numerosi dei leoni africani. Meno di 20.000 leoni sopravvivono nel mondo, rispetto ai 200.000 del secolo scorso.

Questo per il Tusk Trust è l’Anno del Leone. Miriamo a far conoscere il declino della popolazione dei leoni in Africa. Fortunatamente nella riserva di Borana abbiamo un certo numero di branchi. Seguirli e monitorarli in questo ambiente vasto e selvaggio è vitale per la loro protezione e per ridurre i conflitti con le comunità vicine. La nuova Defender si occupa di tutto, dal guado dei fiumi alle salite rocciose« dice Charles Mayhew MBE, Chef Executive di Tusk Trust. L’iniziativa è sostenuta anche dalla DHL, partner logistico di Jaguar Land Rover che contribuisce a celebrare il 2019 come l’Anno del Leone.