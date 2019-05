Pole di Marquez a Le Mans. Super Petrucci: è secondo. Rossi quinto

Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Francia della MotoGp, a Le Mans. Con il tempo di 1'40"952, lo spagnolo della Honda ha preceduto nelle qualifiche sotto la pioggia le Ducati di Danilo Petrucci di 0.360 e Jack Miller di 0.414. Quarto Andrea Dovizioso, sempre su Ducati, a 0.600. Quinto posto per Valentino Rossi, su Yamaha a 0.703. Per Marquez è la pole numero 55 in carriera, proprio come Rossi. Alle spalle di Rossi si è piazzato un altro italiano, Franco Morbidelli sesto con la sua Yamaha a 0.729 dalla pole. Da segnalare, poi, l’ottavo tempo di Jorge Lorenzo sull’altra Honda ufficiale a 1.115. Solo undicesimo, invece, Maverick Vinales sull’altra Yamaha ufficiale.

«È una vita che c’è pressione su di me, ma sono contento». Così Danilo Petrucci, pilota della Ducati, commenta il secondo posto nelle qualifiche della MotoGp. «Abbiamo fatto una buona strategia. Siamo usciti subito perché le condizioni sono peggiorate man mano. Le gomme rain non lavoravano bene sulla pista e c’era solo da stare in piedi. Abbiamo fatto una buona qualifica, ora proviamo a fare bene la gara», aggiunge il pilota della Ducati.