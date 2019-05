DS3 Crossback, il suv premium compatto di gran classe

Sergio Casagrande

Debutta la nuova DS3 Crossback, sorella compatta della già apprezzata Ds7 Crossoback.

Una grande calandra frontale, un look da vero suv premium e un abitacolo che sembra un salotto, tanto è rifinito e tanti sono i particolari ben curati e di lusso. Ds 3 Crossback, insomma, già solo allo sguardo ha tutte le carte in regola per mettersi in mostra - e distinguersi per forte personalità - nel popolato panorama dei suv-crossover che tanto piace alla maggioranza degli automobilisti di oggi. Ma è andando poi a scoprire i dettagli che si scopre che si ha di fronte un vero e proprio gioiellino degno di appartenere a pieno titolo nella categoria delle auto premium.



Le maniglie, per esempio, sono cromate e a scomparsa e spuntano fuori, come per magia, nel momento in cui ci si avvicina o si attiva lo sblocco delle portiere (possibile anche attraverso un’applicazione sullo smartphone).



I fari sono i Ds Matrix Led Vision, composti da 3 moduli led per la funzione anabbagliante e da un modulo matrix beam per gli abbaglianti che articola il fascio di luce automaticamente per non infastidire i conducenti dei veicoli che precedono o che si incrociano.



A disposizione c’è anche il Ds Drive Assist, un sistema di assistenza per la guida semi-autonoma. Sfrutta un radar e una telecamera. E permette alla vettura di “adattarsi” alle condizioni della circolazione seguendo automaticamente la direzione all’interno di una carreggiata o regolando la velocità alle varie distanze di sicurezza che si formano durante un tragitto urbano o extraurbano.



Disponibili anche tutti i principali sistemi di sicurezza attiva e passiva, come la frenata di emergenza automatica.



Il quadro strumenti è raccolto in uno schermo digitale sovrastato da un head up display che ribatte le informazioni del sistema di navigazione, realizzato a sua volta con un touchscreen centrale da 10,3 pollici in formato Hd.



Motori ad alimentazioni tradizionali e, a breve, anche un full electric. I benzina sono i turbo Puretech 100 (3 cilindri, 1.200 cc, 100 Cv, cambio manuale 6 rapporti); Puretech 130 ( 3 cilindri, 1.200 cc ,130 Cv, cambio automatico Eat 8 a otto rapporti); Puretech 155 (3 cilindri, 1.200 cc, 130 Cv, Eat 8). I diesel, invece, sono i turbo BlueHdi 100 (4 cilindri, 1.500 cc, 102 Cv, cambio manuale 6 rapporti); e BlueHdi 130 (4 cilindri, 1.500 cc, 130 Cv, cambio Eat 8). L’elettrico E-Tense - spiega Giorgio Contu, responsabile comunicazione di di Ds Automobiles Italia - dispone, invece, di batterie agli ioni di litio (50 kWh) e offre 136 Cv di potenza e un’autonomia che supera i 300 chilometri di percorrenza con una carica completa.

Allestimenti So Chic, Performance Line, La Premiere (che costituisce il top di gamma) e Business e ampie possibilità di personalizzazione.



Messo alla prova nella versione Puretech 155 è apparsa brillante e silenzioso. Perfetto l’abbinamento con il cambio automatico Eat 8. Abitacolo sorprendentemente spazioso viste le dimensioni contenute (meno di 4,12 metri di lunghezza) e bagagliaio relativamente ampio. Comfort di viaggio elevato . Il merito è anche di un valido sistema di sospensioni e di ottime sedute. Particolari e piacevoli alcune scelte fatte per impreziosire gli interni, come i comandi dei finestrini di design raccolti nel tunnel centrale.



Insomma, un suv compatto dalla spiccata personalità, dalle finiture di classe e dalla tecnologia all’avanguardia. Il mezzo giusto per chi vuole davvero distinguersi. (clicca qui per la galleria fotografica)

Listino prezzi a partire da 26.200, salvo promozioni.





Twitter: @essecia