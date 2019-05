Arriva Black & Noir, la Ypsilon più chic di sempre

di Sergio Casagrande

Debutta in questi giorni una nuova serie speciale di Lancia Ypsilon. Si chiama Black & Noir e vuole costituire il massimo della gamma Ypsilon in fatto di charme, eleganza e raffinatezza.

Caratterizzata da una livrea con un bicolore tinta su tinta (quello ufficiale è nero opaco e nero lucido, ma se non piace l’abbinamento si può scegliere la vettura anche in nero vulcano metallizzato, grigio pietra metallizzato, grigio ardesia pastello, blu di blu micalizzato, avorio chic e bianco neve pastello) la Ypsilon Black & Noir - spiega Antonella Bruno, responsabile Lancia per l’area Emea - “è un tuffo nell’eleganza più classica”. E mostra una “nuova interpretazione del nero, con tocchi di luce in oro rosa che si possono ritrovare a sottolineare tutti gli elementi identitari della vettura, compreso il logo dell’Elefantino”. Ypsilon Black & Noir, infatti, appartiene alla famiglia delle edizioni speciali Elefantino, nate alla fine degli anni ’90 ed apprezzate particolarmente dal pubblico femminile.



Le novità di questa versione, quindi, sono principalmente estetiche. Per il bicolore ufficiale troviamo nero lucido su calandra, portellone posteriore e fiancata; nero opaco su tetto e cofano. Ma ci sono anche sedili con loghi ad hoc e tanti particolari dal nero opaco e dalle finiture in oro rosa. Contrasti che si ripetono sia all’interno che all’esterno. “I tocchi in oro rosa - aggiunge Antonella Bruno - si ritrovano, per esempio, oltre che sul logo dell’Elefantino, anche sui loghi delle coppe delle ruote e sulla firma del posteriore”.



Per quanto riguarda le dotazioni, si segnalano, di serie, la radio integrata con comandi al volante, bluetooth, ingresso usb; i sensori posteriori di aiuto parcheggio; e il climatizzatore.

Tre le possibilità di motorizzazione: un benzina 1.200 Fire Evo II da 69 Cv, adatto anche ai neopatentati che può essere acquistato anche nella variante Ecochic Gpl con la doppia alimentazione benzina/Gpl. Oppure Ecochic Metano con bifuel 0,9 litri, benzina/ metano da 70 Cv. Tutti sono omologati euro 6d.



La vettura, già in questi giorni in concessionaria, è offerta a un prezzo di lancio, con finanziamento agevolato, a partire da 9.100 euro.

Ypsilon Black & Noir va quindi ad affiancare tutte le altre versioni di gamma della piccola Lancia: Elefantino Blu, Gold e Platitum.

