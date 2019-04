Che emozioni in Texas: Marquez cade, Rossi sogna, Dovizioso rimonta e Rins... vince. Petrucci sesto

FORMULA UNO

Altro dominio Mercedes: Hamilton davanti a Bottas. Vettel terzo e con Leclerc sono scintille

Da 900 a 1000 la sostanza non cambia. Di certo non per Lewis Hamilton, che si porta a casa la sua seconda gara a cifra tonda dopo essersi già imposto nel 900° Gp, nel 2014 in Bahrain. Il cannibale non si fa sfuggire la millesima corsa nella storia della Formula 1 e detta ancora legge a Shanghai, suo giardino di casa, davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas, bruciato al via e poi costretto ...