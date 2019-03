Per i tedeschi Vespa Piaggio il migliore scooter al mondo

Per i tedeschi non ci sono dubbi, Vespa, brand simbolo della tecnologia e dello stile italiano, è lo scooter migliore al mondo. Così oltre 47mila lettori dell’autorevole mensile Motorrad, una delle «bibbie» a livello mondiale per i motociclisti, hanno votato Vespa GTS di Piaggio come «Moto dell’Anno» 2019 nella categoria scooter. È lei, la italiana dalle forme eleganti e sinuose, unica nel suo corpo interamente in acciaio, la migliore in assoluto, la più desiderabile nel campo scooter, addirittura precedendo anche alcuni «padroni di casa» come il BMW C-Evolution, il BMW C 650 oltre che il giapponese Yamaha T-Max DX.

Vespa ha già ottenuto più volte questo importante riconoscimento tanto che il sito web del mensile commenta: «Non importa quanta potenza o tecnica gli altri scooter mettano in campo, alla fine in cima al podio c’è sempre questa ragazza italiana». Vespa festeggia così uno dei momenti più felici nella sua storia. Nel 2018 le vendite sono cresciute del 16% rispetto ai numeri da record fatti segnare nel 2017, superando la cifra straordinaria di 210mila pezzi. E negli ultimi dieci anni oltre 1,6 milioni di nuove Vespa sono state prodotte e vendute in tutto il mondo.

Vespa GTS raccoglie l’eredità del mitico «Vespone», così sono sempre state chiamate le Vespa con la scocca più grande. Vespa con le quali muoversi elegantemente in città ma anche pronte al viaggio. E per il 2019 l’intera famiglia Vespa GTS migliora prestazioni, comfort e stile.

Grazie, soprattutto, al nuovo motore 300 hpe, più evoluto ed efficiente in termini di contenimento di emissioni e consumi.

Con oltre 23 CV, è il motore più potente mai adottato su una Vespa. La fanaleria adotta ora la tecnologia di illuminazione full led, il frontale presenta uno scudo ridisegnato. Nuove sono anche la copertura del manubrio dallo stile differente, la cresta cromata sul parafango anteriore, gli specchi retrovisori e le griglie presenti ai lati dello scudo. Grande, comoda e potente, la nuova Vespa GTS sottolinea la forte vocazione al turismo che le grandi Vespa hanno sempre incarnato proponendo una nuova sella in grado di garantire un migliore comfort a pilota e passeggero. Il sistema di connettività Vespa Mia permette di collegare tramite bluetooth il proprio smartphone al sistema elettronico di bordo di Vespa GTS, offrendo esclusive funzionalità per un’esperienza di guida ancora più appagante e divertente.

Sul display TFT vengono visualizzate tutte le notifiche relative alle chiamate in entrata e ai messaggi. Il sistema permette inoltre di gestire le telefonate attraverso il pratico joystick sul blocchetto comandi sinistro e di sfruttare i comandi vocali dello smartphone per effettuare chiamate o riprodurre musica, attivando una playlist.