Proteste a Cop24: un coro di risate interrompe la delegazione Usa

Katowice (askanews) - Un coro di risate ha interrotto la delegazione americana a Katowice, in Polonia per COP24, la conferenza Onu sul clima. I manifestanti hanno poi occupato la scena e argomentato i motivi della protesta rivolta alla delegazione inviata da Donald Trump per promuovere le energie da combustibili fossili e il nucleare. Tutte fonti di energia su cui i manifestanti invitano a ...