Gomme per l'inverno: da Michelin 7 possibilità al top e il CrossClimate per tutto l'anno

di Sergio Casagrande

Una gamma completa, articolata e pronta a soddisfare qualsiasi esigenza anche d’inverno. Michelin si dichiara pronta a rispondere a tutte le aspettative degli automobilisti che intendono affrontare con tranquillità la guida nella “brutta stagione”, anche in condizioni di fondo stradale innevato e senza dover ricorrere al montaggio delle catene.



Lo fa offrendo ben 7 differenti prodotti, declinati in varie misure, specifici per vetture (CrossClimate+, Alpin 6, Pilot Alpin 5), suv o 4x4 (CrossClimate Suv, Pilot Alpin 5 Suv) e mezzi per il trasporto leggero (Agilis CrossClimate, Agilis Alpin).



Per capire qual è il prodotto ideale - spiega la Casa francese -, basta porsi solo due domande: con quale frequenza si incontrano le condizioni di guida invernale; e che tipo di veicolo si possiede. Nella tabella che riportiamo, c’è la risposta.



Come si vede, per esempio, per le vetture, se la guida invernale affronta generalmente nevicate occasionali e condizioni di meteo impreviste (è il caso di chi fa spostamenti prevalentemente dove la neve può cadere sporadicamente o permanere per pochi giorni), la gomma ideale è la CrossClimate+. Se, invece, si vive in zone di alta montagna e le condizioni meteo avverse, come le nevicate, possono essere prolungate sono consigliati gli Alpin 6 e, per le vetture più prestazionali o le ammiraglie, le Pilot Alpin 5. Attenzione, però, questa differenza di vocazione degli pneumatici non vuol dire che le CrossClimate siano da meno, tutt’altro. Hanno addirittura un grosso vantaggio: la possibilità (al contrario delle Alpin e Pilot Alpin) di rimanere montate tutto l’anno, senza dover ricorrere al cambio di stagione e nel pieno rispetto delle regole del Codice della strada.



CrossClimate, infatti, spiegano in Casa Michelin, racchiude in un unico pneumatico il meglio delle tecnologie estive ed invernali, per offrire una sicurezza ottimale in qualsiasi condizione meteorologica, in ogni momento dell’anno.

Merito di una mescola del battistrada innovativa che fornisce un grip elevato a ogni temperatura; a un design dello stesso battistrada a V per una migliore mobilità su neve; e di un tipo di lamelle ad alte prestazioni 3D ed autobloccanti (esclusiva Michelin). “Il tutto - aggiunge Valerio Sonvilla, responsabile prodotto auto e suv Michelin - con la certezza di un’efficienza fino al limite legale di usura del pneumatico”. Un particolare, questo che solo pochi produttori possono vantare e che offre all’acquirente l’opportunità di avere un prodotto affidabile sia da nuovo che quando è prossimo al fine vita.



In passato abbiamo già testato gli pneumatici della gamma CrossClimate e le risposte sono state, in effetti, ottime in tutte le condizioni climatiche. Ora lo abbiamo messo alla prova, montato su una Volvo Xc40, nella variante CrossClimate Suv, che si distingue per una carcassa rinforzata per assicurare maggior sostegno laterale e maggiore rigidità della spalla. E anche questa volta il CrossClimate si è dimostrato particolarmente valido, con un ottimo grip soprattutto in curva e una bassa rumorosità generale.



Una citazione a parte, la merita poi, anche Michelin Alpin 6 che costituisce, tra l’altro, la novità assoluta di questa stagione invernale 2018/2019. Pure il Michelin Alpin 6 garantisce le sue ottime prestazioni in trazione, accelerazione e frenata su pioggia e neve per tutto l’arco della sua vita e offre pure - parola di Michelin - “una durata superiore in media del 20 per cento rispetto ai concorrenti premium”.

Non abbiamo avuto l’opportunità di metterlo alla prova perché le condizioni climatiche di una calda e assolata giornata d’ottobre non ce l’hanno permesso, ma i test effettuati da Tuv Sud riferiscono che anch’esso, pure da usurato entro i limiti minimi legali (1,6 millimetri di battistrada), è in grado di fermarsi, su fondo innevato, anche 5,9 metri prima rispetto alla media dei concorrenti del segmento premium. Concorrenti che supera anche nelle prove di trazione in pendenza.



Merito delle lamelle a goccia d’acqua autobloccanti 3D che variano la larghezza dei canali del battistrada a mano a mano che lo pneumatico si usura; e di un battistrada bi-mescola, ovvero - spiega ancora Valerio Sonvilla - “capace di mutare in base all’usura del pneumatico, conferendo morbidezza al battistrada e grip ottimo indipendentemente dalla profondità del battistrada e dalla presenza di neve o pioggia”. Quasi fosse, in parole povere, un pneumatico che si evolve e si rigenera con l’usura.

Per ora Alpin 6 è disponibile in 32 dimensioni, ma entro maggio 2019 se ne aggiungeranno altre 26 fino a una sezione di battistrada pari a 225. Per sezioni superiori si deve optare ai Michelin Pilot Alpin 5. Anche questi, al top.