Settembre d'oro per Volvo: +12,9% di vendite globali

Continua l’andamento positivo delle vendite globali di Volvo Cars che a settembre 2018 ha registrato un incremento del 12,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

La Casa automobilistica svedese - controllata dai cinesi di Geely - a livello mondiale ha venduto 60.622 vetture nel corso del mese, un risultato al quale ha contribuito la crescita in tutte le sue principali aree di distribuzione negli Stati Uniti, in Cina e in Europa.

Nei primi nove mesi del 2018, Volvo ha venduto più automobili che non durante l’intero 2014.

Da gennaio a settembre, le vendite globali hanno raggiunto le 472.553 unità, in aumento del 14,3% rispetto allo stesso periodo del 2017.

Nel 2014 Volvo aveva venduto 465.866 automobili mentre lo scorso anno il dato finale era stato di 571.577 unità. I risultati sono ancora più significativi se si considera che i nuovi modelli V/S60 non sono ancora nelle concessionarie.

A sostenere i risultati di settembre l’andamento negli Stati Uniti dove le vendite sono aumentate del 10,3% (8.715 unità) e in Cina (+14,4% pari a 13.205 unità), in questo caso principalmente grazie all’elevata richiesta dei modelli XC60 e S90 prodotti nel paese.

L’Europa ha registrato vendite pari a 29.922 vetture in settembre. Globalmente, nei primi nove mesi dell’anno, l’auto più venduta ha continuato ad essere la nuova Volvo XC60, con un totale di 134.975 unità seguita dalla XC90 con 70.329 vetture consegnate e dalla Volvo V40/V40 Cross Country con 59.501 consegne.

Grandi numeri anche in Italia: solo a settembre +39% di consegne rispetto allo stesso mese del 2017 pari a 1.921 vetture. "E in un mercato nazionale che appare in contrazione, Volvo si è rivelato l'unico marchio del settore premium in crescita", ha dichiarato Michele Crisci, presidente e ad di Volvo Italia durante la presentazione in anteprima della nuova V60 Cross Country a Milano.

Il 2018 Volvo Italia intende chiuderlo con consegne e vendite in netto aumento. Per quest'ultime si prevedono 21.900 veicoli, pari a un +16 per cento rispetto al 2017.