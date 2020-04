Coronavirus,Volkswagen riprende la produzione in Germania

Dopo più di cinque settimane di arresto a causa della pandemia di coronavirus, il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen riavvia da oggi - 23 aprile 2020 - al produzione, a cominciare dai propri impianti in Sassonia, Zwickau e Chemnitz. Seguiranno dal 27 aprile prossimo gli impianti di Wolfsburg, Emden e Hannover in Bassa Sassonia. Come riferisce il quotidiano «Frankfurter Allgemeine Zeitung», la ripresa delle attività procederà per gradi e lentamente. Intanto, Volkswagen ha già disposto severe misure di igiene nei propri impianti al fine di tutelare la forza lavoro dal rischio di contagio. Per lo stesso motivo, i turni sono stati notevolmente rallentati.