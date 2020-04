Peugeot, Boxer BlueHdi 140 anche con furgonature Onnicar

Peugeot Boxer è da tempo il veicolo commerciale del Leone più venduto sul territorio italiano, grazie anche alle quasi 5 mila unità consegnate lo scorso anno. Oggi Boxer può contare su una gamma versioni alquanto completa e che spazia fra quattro diverse lunghezze, tre diverse altezze, versioni furgone, furgone vetrato, furgone doppia cabina, telai cabinati a cabina singola o doppia, ma anche in versione allestita Onnicar: cassone fisso o ribaltabile, in acciaio o alluminio, con cassone fisso e centina e telone, furgone con sponda caricatrice ed anche con furgonatura. Proprio in quest’ultimo ambito, si amplia la gamma con la disponibilità della versione dotata del Motore BlueHDi 140 S6S abbinata alle furgonature Onnicar. Disponibile in due diverse lunghezze, questa nuova versione di Boxer allestita Onnicar può essere scelta in tre diverse configurazioni (L3 e L4) e due versioni (335 e 435): furgonatura squadrata, furgonatura squadrata con porta laterale destra, furgonatura squadrata con porta laterale ed anche sponda caricatrice.

Peculiarità di questo allestimento è il volume di carico utile da 18 a 20 m3 ed il basamento pannelli e struttura interamente in lega leggera di alluminio. Questo allestimento prevede inoltre di serie la doppia porta a battente posteriore con apertura 270°, il rivestimento interno con zoccolo paracolpi, il piano di carico in multistrato fenolico con superficie antiscivolo, l’illuminazione vano di carico con luce a Led e la maniglia, il gradino di salita e tassello paracolpi posteriore. Nello specifico, con porta laterale prevede che quest’ultima sia a libro pallettizzabile e con ferma porta laterale. Nella versione con sponda caricatrice, invece, la portata baricentrica è di 750 kg, la profondità del piatto è di 1.600 mm e si aziona con comando a piede. Inoltre, sono presenti i fermaroll automatici e i piedini stabilizzatori idraulici. I prezzi delle nuove versioni vanno dai 35.120 euro (IVA esclusa) dell’allestimento con furgonatura squadrata semplice, lunghezza L4 in versione 335 fino ai 43.060 euro (IVA escl.) dell’allestimento con porta laterale e sponda caricatrice, lunghezza L4 e versione 435.