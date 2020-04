Servizio di sostituzione batteria direttamente a casa

Come fare se l’ auto non parte perchè la batteria è completamente a terra, dopo molti giorni in sosta a casa delle misure di contenimento da Covid-19? Il Gruppo Norauto, leader in Europa nella manutenzione dell’ auto per tutte quelle categorie di professionisti che sono giustificati a effettuare spostamenti in auto, come medici e operatori sanitari, autotrasportatori e conducenti di vetture per il servizio pubblico, ha attivato un servizio di sostituzione della batteria a domicilio: i collaboratori Norauto una volta contattati si recheranno dove il cliente è in panne oppure a domicilio ed effettueranno la diagnosi e l’installazione del pezzo. Il servizio, che ha un costo di 29,90 euro (a cui si aggiunge il costo della batteria). Il servizio è operativo in sei Centri Norauto di Torino, Nichelino, Rozzano, Piacenza, Olgiate Olona e Guidonia Montecelio. Per le altre prestazioni urgenti e improrogabili la maggior parte delle officine Norauto continuano a essere a disposizione degli automobilisti, mentre per tutto ciò che non ha carattere di impellenza il management di Norauto consiglia vivamente agli automobilisti di affidarsi al sito norauto.it, il servizio di consegna ora è gratuito.