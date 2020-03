Auto dell'Anno, Peugeot 208 vince il titolo 2020

una cerimonia a porte chiuse - per l’annullamento del Geneva International Motor Show - si è tenuta l’assegnazione del Premio ’Car of the Year’ che ha visto la vittoria piuttosto netta (dopo il pareggio dello scorso anno) della nuova Peugeot 208, che ha sconfitto altre 6 finaliste, raccogliendo dalla giuria composta da 58 giornalisti di 23 paesi europei 281 punti, contro i 242 della Tesla Model 3 e i 222 della Porsche Taycan. Istituito nel 1964, è il premio più antico della sua categoria e vede Peugeot fra i brand più vittoriosi. Con la 208 sono infatti 6 le auto della casa del Leone a essere state riconosciute come Auto dell’Anno. Gli altri modelli vincitori sono stati il SUV 3008 premiato nel 2017, la berlina 308 nel 2014, la 307 nel 2002, la 405 nel 1988 e la 504 nel lontano 1969. A convincere la giuria, la vasta gamma di motori con cui la piccola Peugeot - che ha già raccolto 110 mila ordini (di cui il 15% in versione elettrica) - offre ai propri clienti la libertà di scegliere fra le alimentazioni benzina, Diesel o 100% elettrica.