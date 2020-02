Mahindra: "Pininfarina nostra chiave per mercato del lusso"

«Per noi di Mahindra, Pininfarina rappresenta il meglio del design internazionale. È la nostra chiave per il mercato internazionale del lusso». Lo ha dichiarato il 18 febbraio 2020 Anand Mahindra, presidente del Gruppo Mahindra, che controlla il 75% di Pininfarina, in un messaggio inviato in occasione dei 90 anni della società torinese.

«Credo fermamente che, indipendente dai cambiamenti che avvengono nel mondo automobilistico, il design e il lusso non passeranno mai di moda - ha aggiunto-. Ci sarà sempre una clientela per il lusso, l’artigianalità e l’eleganza che Pininfarina rappresenta, ecco perchè apprezziamo e abbiamo a cuore il marchio». «Vorremmo che Pininfarina rimanesse un’icona indipendente, un partner paritario di Mahindra, con una sua piena autonomia - ha concluso l’imprenditore indiano - perchè la capacità di progettazione di Pininfarina aggiungono un enorme valore alle diverse attività del Gruppo Mahindra portando l’elemento del design al centro della scena in tutto ciò che facciamo».