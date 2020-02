Skoda svela il design della nuova Octavia RS iV

Skoda ha rilasciato a tre bozzetti ufficiali che illustrano il design esterno della nuova Octavia RS iV, modello sportivo al top della gamma della quarta generazione di Octavia, la cui premiere mondiale si terrà il 3 marzo 2020 al Motor Show di Ginevra.

I riconoscibili dettagli RS in colore nero enfatizzano il carattere dinamico dell’elegante best seller Skoda, le cui dimensioni sono leggermente aumentate rispetto alla versione precedente. Primo modello RS con motorizzazione plug-in hybrid, Octavia RS iV è una versione unica che combina versatilità e performance sportive con sostenibilità ed efficienza. In mercati quali Germania, Regno Unito e Svizzera, Octavia RS è un modello estremamente apprezzato, capace di totalizzare circa un quinto delle vendite totali.

Ora, a vent’anni dal debutto della prima Octavia RS, Octavia RS iV è pronta a scrivere un nuovo capitolo in quella che è ormai una storia di successo. Con motorizzazione plug-in hybrid e potenza di sistema di 245 CV (180 kW), sa coniugare prestazioni di rilievo con consumi contenuti e basse emissioni di CO2, che la rendono particolarmente sostenibile. I bozzetti danno una precisa indicazione del design di nuova Octavia RS iV nelle due versioni berlina/coupè e wagon.

Gli elementi di design più accattivanti sono la calandra di colore nero e il paraurti anteriore sportivo con ampie prese d’aria laterali e specifici dettagli sempre di colore nero.

I cerchi in lega di grandi dimensioni, il diffusore anteriore e gli spoiler, sul portellone per la berlina e sul bordo del tetto per la Wagon, sottolineano il fascino dinamico.