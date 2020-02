Suzuki annuncia versioni ibride di Vitara e S-Cross entrambe con motore 1.400 CC Bosterjet alimentato a benzina.

Un dispositivo da 48 V svolge funzioni di alternatore, starter e motore elettrico. La batteria da 48 V è a ioni di litio.

Suzuki sostiene che i consumi possono ridursi, rispetto allo stesso motore, non ibrido, fino al 25 per cento. Ma non avendo avuto la possibilità di testare i due nuovi veicoli non possiamo né confermare né darvi le nostre impressioni.

(S.Ca.)