Volvo, con XC40 Recharge inizia la nuova era della Casa svedese

di Giovanni Massini

“Scusi, col cavo o senza?” Questa la domanda che, di qui a poco, gli acquirenti Volvo si sentiranno fare dal venditore, perché le intenzioni del marchio svedese sono chiare: produrre una “full electric” ogni anno, fino al 2025, termine massimo in cui arrivare ad avere tutta la gamma totalmente elettrificata (full o plug-in).

Michele Crisci, presidente Volvo Car Italia, ha fatto il punto sui programmi a breve e medio termine, della casa, in occasione dell’anteprima europea della nuova XC40 Recharge: “Abbiamo intenzione di ridurre il così detto Carbon Footprint del 40%, entro il 2025, per arrivare, entro il 2040, ad avere un impatto sul clima totalmente neutro”.

Un traguardo ambizioso, che necessariamente coinvolge tutti gli attori della filiera auto: la catena dei fornitori (responsabile del 36% delle emissioni), le altre attività produttive (5%) e l’auto (59%).

Tornando all’argomento del giorno: siamo al cospetto della stessa XC40 in commercio, che in poco più di un anno ha già venduto 140.000 unità a livello globale e 10.000 qui da noi.

La metamorfosi in pura elettrica è stata agevolata dalla piattaforma di nascita, la “CMA”, specifica per le piccoline di casa e realizzata per l’elettrificazione.

Due i motori, distribuiti sui due assi, da 150 kW l’uno, per un totale di 408 Cv e la bellezza di 660 Nm di coppia massima, immediatamente disponibile, come in tutte le elettriche. La trazione è integrale, variabile a seconda delle condizioni della strada.

Il corposo pacco batterie al litio è alloggiato sotto il pianale e protetto da una robustissima gabbia in alluminio (abbiamo visto dei filmati che mostrano gli esiti di un brutto impatto laterale, senza conseguente per le batterie), in quanto a peso è equamente distribuito tra avantreno e retrotreno, per ottenere un buon bilanciamento in strada.

L’auto, a fronte di una velocità massima abbastanza contenuta (come per quasi tutte le elettriche), ha uno scatto felino, degno di una super sportiva, che la proietta da 0 a 100 km/h, in meno di 5 secondi, per un’autonomia superiore ai 400 chilometri. La XC40 può fare l’80% del pieno in una quarantina di minuti, con una colonnina rapida, di quelle che, qui da noi, sono quasi assenti, ma si potrà ricaricare anche tramite wallbox, da posizionare il garage.

L’auto arriverà i primi del prossimo anno, ma stante la nostra carenza infrastrutturale, la Volvo ha privilegiato i paesi che sono più avanti, in tema di elettrico, come: Norvegia, Olanda e Francia e, oltre oceano, gli Stati Uniti.

I prezzi di listino dovrebbero aggirarsi nell’ordine dei 60.000 euro, ma ci saranno specifici programmi di finanziamento. La dice lunga il fatto che Volvo, già da quest’anno, rimborserà le spese delle ricariche elettriche, per le sue full Hybrid Plug-in (mediamente, su una plug-in, l’elettrico incide per un buon 40% della percorrenza).