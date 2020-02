Salone di Ginevra, si amplia la lista degli speaker per il Vip Day 2020 

Il Geneva International Motor Show (GIMS) ha annunciato la partecipazione di 10 nuovi relatori che si inseriranno nel programma esclusivo del GIMS VIP Day di mercoledì, 4 marzo 2020. Tra i partecipanti che hanno confermato la loro presenza, si trovano gli amministratori delegati di Acronis, Arrival, Dell Technologies, Polestar, ROKiT Williams Racing e di 5G Automotive Association, nonché piloti professionisti delle NASCAR Cup Series e di W Series Racing. Il GIMS ha, inoltre, introdotto una quinta sessione, il cui tema principale sarà l’automobilismo sportivo al femminile.

Oltre alla numerosa serie di amministratori delegati, piloti e opinion maker del mondo dell’Industria che hanno confermato la loro partecipazione al VIP Day, i relatori, che hanno aderito in questi giorni all’iniziativa rappresentano il top dell'Industria delle auto elettriche, dei leader della tecnologia e dei team del Motorsport. Ecco l’elenco :

∙ Dr. Florian Baumann, CTO – Automotive & AI, Dell Technologies

∙ Serguei Beloussov, Fondatore e CEO, Acronis

∙ Jamie Chadwick, 2019 W Series Champion

∙ Graeme Hackland, CIO, ROKiT Williams Racing

∙ Thomas Ingenlath, CEO, Polestar

∙ Ryan Newman, NASCAR Cup Series Driver, Roush Fenway Racing

∙ Dr. Cheryl Robinson, fondatore Ready2Roar and Contributor ForbesWomen

∙ Dr. Johannes Springer, Direttore Generale, 5G Automotive Association

∙ Denis Sverdlov, fondatore e CEO Arrival

∙ Claire Williams, Deputy Team Principal, ROKiT Williams Racing

Durante il VIP Day i partecipanti tratteranno i temi chiave nella tecnica dell’auto di oggi e di domani, che si tratti di guida autonoma, auto elettrica, progressi dell’elettrificazione nel mondo delle alte prestazioni e alla digitalizzazione.

Nel corso del VIP Day si affronterà in una sessione appositamente dedicata il tema dell’ingresso delle figure femminili nel campo dello sport motoristico.

"Saranno oltre due dozzine gli opinion leader e le personalità che presenteranno gli approfondimenti sui temi più importanti del nostro settore" ha detto Olivier Rihs, Managing Director del Geneva International Motor Show. "Il GIMS offre una piattaforma unica ed esclusiva per discutere quanto importanti siano il futuro della mobilità ed i suoi effetti sui cittadini, sulle organizzazioni, sul settore e sulla società. Siamo particolarmente lieti e orgogliosi del nostro VIP Day".

Il programma del VIP Day, che si articolerà durante l’intera giornata del 4 marzo 2020, si svilupperà nell’Auditorium del GIMS, Piazza del padiglione 4 e comprende cinque sessioni.

1) DALLA PISTA ALLA STRADA

Come trasformare tecnologia e prestazioni avanzate in esperienza quotidiana per gli automobilisti

10:00 – 11:00

∙ Alejandro Agag, Founder and CEO, Extreme E and Chairman Formula E

∙ Sébastien Buemi, Driver, Nissan E.Dams

∙ Simona De Silvestro, Test and Development Driver, TAG Heuer Porsche Formula E Team

∙ Neel Jani, Driver, TAG Heuer Porsche Formula E Team

∙ Nico Müller, Driver, Geox Dragon

∙ Marco Parroni, Head of Global Sponsoring, Bank Julius Baer & Co. Ltd.

∙ Jean-Éric Vergne, Two-time Formula E World Champion, DS Techeetah

∙ Claire Ritchie-Tomkins, Founder and CEO, Sine Qua Non (moderator)

2) GUIDA AUTONOMA

Immaginare il pilota più esperto del mondo

11:30 – 12:15

∙ John Krafcik, CEO, Waymo

∙ Rajeev Chand, Partner and Head of Research, Wing Capital (moderator)

3) ELETTROMOBILITA‘

Sarà questa la chiave di un futuro sostenibile?

13:00 – 14:00

∙ Thomas Ingenlath, CEO, Polestar

∙ Michael Perschke, CEO, Automobili Pininfarina

∙ Mate Rimac, Founder and CEO, Rimac Automobili

∙ Denis Sverdlov, Founder and CEO, Arrival

∙ Roger Atkins, Founder and Managing Director, Electric Vehicles Outlook (moderator)

4) LA TRASFORMAZIONE DIGITALE NEL MONDO DELL’AUTOMOBILE

14:30 – 15:45

∙ Dr. Florian Baumann, CTO – Automotive & AI, Dell Technologies

∙ Serguei Beloussov, Founder and CEO, Acronis

∙ Graeme Hackland, CIO, ROKiT Williams Racing

∙ William Li, Founder, Chairman and CEO, NIO

∙ Ryan Newman, NASCAR Cup Series Driver, Roush Fenway Racing

∙ Johannes Springer, Director General, 5G Automotive Association

∙ Shaun Collins, Founder and CEO, CCS Insight (moderator)

5) LA DIVERSIFICAZIONE NEL MONDO DELL'AUTOMOBILISMO SPORTIVO

∙ Jamie Chadwick, 2019 W Series Champion and Development Driver, ROKiT Williams Racing

∙ Claire Williams, Deputy Team Principal, ROKiT Williams Racing

∙ Dr. Cheryl Robinson, Founder, Ready2Roar and Contributor, ForbesWomen (moderator)

Coloro che saranno presenti al VIP Day avranno l’opportunità esclusiva di poter ammirare molte anteprime mondiali ed europee presentate al GIMS Media Day il 3 marzo. I partecipanti avranno anche la possibilità di poter guidare auto con motori alternativi sul GIMS Discovery Track .

L’acquisto dei biglietti per il GIMS VIP Day 2020 può avvenire attraverso il sito www.gims.swiss e l’app GIMS Mobile nonché presso il partner Ticketmaster. Rappresentanti accreditati dei media hanno libero accesso al VIP Day. Partner del VIP Day sono il Gruppo Blick, la banca Julius Bär & Co., Dell Technologies e Ticketmaster.

La 90esima edizione del GIMS sarà aperta al pubblico dal 5 al 15 marzo 2020. Il Premio "Car of the Year" verrà assegnato il 2 marzo, mentre il GIMS Media Day ed il VIP Day saranno il 3 e il 4 marzo. Il GIMS é uno dei saloni più importanti e più attraenti dell’auto ed è fra i 5 più importanti del mondo. E‘ anche l’unica esposizione in Europa con cadenza annuale riconosciuta dall’OICA (International Organisation of Motor Vehicle Manufacturers).