Jaguar Land Rover, Ralf Speth lascia la guida

Ralf Speth lascerà l’attuale carica di Direttore Esecutivo e CEO di Jaguar Land Rover al termine del suo contratto, a settembre 2020.

Lo ha reso noto Chandrasekaran, Chairman della Tata Sons, Tata Motors e Jaguar Land Rover. «Desidero ringraziare Ralf per la passione e l’impegno profusi negli ultimi 10 anni. Ralf ha trasformato Jaguar Land Rover, da casa costruttrice di nicchia incentrata sul mercato nazionale, ad Azienda di levatura mondiale, di grande pregio e prestigio, all’avanguardia della tecnologia» ha dichiarato Chandrasekaran. «Sono lieto che Ralf abbia accettato di restare con Jaguar Land Rover come Vicepresidente non esecutivo». «Ralf resterà anche nel consiglio della Tata Sons» ha aggiunto il Chairman. «È stato formata una commissione di selezione che insieme a me, nei prossimi mesi, identificherà un candidato idoneo a succedergli».«Sono onorato di aver collaborato con tante persone dotate di grande creatività e dedizione, dentro e fuori Jaguar Land Rover. Insieme abbiamo portato in alto i nomi di Jaguar e Land Rover. Un sincero grazie per il loro impegno e il loro apporto» ha dichiarato Sir Ralf Speth. «Offriamo ai nostri clienti prodotti pluripremiati, e continueremo a sorprendere con prodotti nuovi ed innovativi, i migliori mai realizzati. »Quanto a me, non vedo l’ora di affrontare le nuove sfide che mi attendono«.