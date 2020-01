Svelato il calendario 2020, ci sono due nuovi circuiti. Ecco quando si corre al Mugello e a Misano

Ufficializzato il calendario della MotoGP 2020. Si inizia in Qatar il 6 di marzo. Una delle novità principali è il GP a Buriram in Thailandia, che diventa il secondo appuntamento della stagione (20-22 marzo). New entry anche per il Gp di Finlandia, dal 10 al 12 luglio. Al Mugello appuntamento il 31 maggio, a Misano invece il 13 settembre.

Questo il calendario completo del Mondiale MotoGp: 8 marzo Gp Qatar - Losail; 22 marzo Gp Thailandia - Chang; 5 aprile Gp delle Americhe - Circuit of the Americas; 19 aprile Gp Argentina - Termas de Rio Hondo; 3 maggio Gp Spagna - Circuito de Jerez-Angel Nieto; 17 maggio Gp Francia - Le Mans; 31 maggio Gp Italia - Autodromo del Mugello; 7 giugno Gp Catalunya - Barcelona-Catalunya; 21 giugno Gp Germania - Sachsenring; 28 giugno Gp Olanda - TT Circuit Assen; 12 luglio Gp Finlandia (soggetto a omologazione FIM)- KymiRing; 9 agosto Gp Repubblica Ceca - Automotodrom Brno; 16 agosto Gp Austria - Red Bull Ring-Spielberg; 30 agosto Gp Gran Bretagna - Silverstone; 13 settembre Gp San Marino e Riviera di Rimini - Misano World Circuit-Marco Simoncelli; 4 ottobre Gp Aragon - MotorLand Aragon; 18 ottobre Gp Giappone - Twin Ring Motegi; 25 ottobre Gp Australia - Philip Island; 1 novembre Gp Malesia - Sepang; 15 novembre Gp Comunità Valenciana - Comunitat Valenciana Ricardo Tormo.