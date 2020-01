Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio fa tris nel premio di "What Car?"

L’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio ha vinto in questo 2020, per il terzo anno consecutivo, il premio nella categoria «Performance Car of the Year» della rivista «What Car?» nell’ambito del «Car of the Year 2020». La Giulia Quadrifoglio è equipaggiata con l’esclusivo motore Alfa Romeo V6 Bi-Turbo da 2,9 litri.

L'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio ha convinto il team di esperti di "What Car?" grazie alla combinazione tra la dinamica di guida migliore della categoria e lo straordinario motore in alluminio, potente e versatile, che la rende adatta anche per l'utilizzo quotidiano.

Arnaud Leclerc, Amministratore Delegato di FCA UK, ha commentato: "Aver conquistato questo premio per il terzo anno consecutivo è la dimostrazione della qualità del lavoro svolto per la creazione della Giulia Quadrifoglio, che si conferma, anno dopo anno, un'autentica supercar".