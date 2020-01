Fca, dicembre da urlo: +13,8% di immatricolazioni auto in Europa e crescita anche in Germania

Buone notizie per Fca, Fiat Chrysler Automobiles, che archivia il 2019 con un mese di dicembre di crescita a due cifre in Europa. Nell'ultimo mese dell'anno sono state immatricolate 69.400 vetture prodotte da Fca, pari a un aumento del 13,8% rispetto allo stesso mese del 2018 per una quota di mercato del 5,5%. Nell'intero arco del 2019 le immatricolazioni hanno quasi raggiunto quota 946.600, pari al 6%.

Nel complessivo annuo, spiega Fca in una nota ufficiale, è da segnalare il risultato positivo ottenuto dal gruppo in Germania dove le vendite aumentano del 4,4% per una quota del 3,1%. Il gruppo ottiene ottimi risultati a dicembre in Spagna (con le vendite in crescita del 23,3% e la quota al 4,3%, in crescita di 0,6 punti percentuali), in Germania (+29,6%) e soprattutto in Francia: +35,6% le registrazioni per una quota al 3,9%, in crescita di 0,2 punti percentuali.