Land Rover Defender: con due e-sim diventa un cervello viaggiante

La nuova Land Rover Defender presenta la sua connettività Dual eSIM al CES 2020 di Las Vegas (dal 6 al 10 gennaio 2020), la più grande fiera di elettronica consumer al mondo.

La nuova Defender è il primo veicolo ad integrare due modem LTE, ed è inoltre equipaggiata con il nuovo sistema di infotainment Pivi Pro di Jaguar Land Rover, che condivide l’hardware elettronico con i più recenti smartphone.

Questo sistema - informa una nota - si avvantaggia appieno della tecnologia Software-Over-The-Air (SOTA) della Defender, senza compromettere la sua capacità di effettuare in movimento lo streaming di musica o il download di app.

Con modem ed eSIM dedicate gli aggiornamenti SOTA possono lavorare in background, senza interferire con la connessione quotidiana, servita dall’altro modem e dall’ eSIM nel modulo di infotainment. Il sistema Pivi Pro con connessione always-on è il cuore dell’abitacolo interno della Defender e controlla tutti gli aspetti del veicolo tramite il touchscreen da 10« ad alta risoluzione, avvalendosi dello stesso hardware di elaborazione che equipaggia gli smartphone più recenti.

All’unità principale del sistema di infotainment si possono connettere contemporaneamente via Bluetooth due dispositivi portatili, in modo che guidatore e passeggero possano usarne simultaneamente le funzioni senza dover scambiare le connessioni.

«Con un modem LTE ed una eSIM dedicati al Software-Over-The-Air (SOTA), ed una simile configurazione per lo streaming e le app, la nuova Defender può garantire in ogni parte del mondo connessione, aggiornamenti ed intrattenimento a bordo. Potremmo paragonare la sua progettazione ad un cervello i cui emisferi si avvalgono di una propria connessione, per offrire un servizio continuo e senza rivali. Come in un cervello un emisfero si occupa delle funzioni logiche, come SOTA, mentre l’altro si dedica a compiti più creativi» spiega Peter Virk, Director of Connected Car and Future Technology di Jaguar Land Rover.

Il Pivi è alimentato da una sua batteria, è always-on e pronto a rispondere all’accensione.

Il risultato è una navigazione pronta ad accettare le nuove destinazioni senza alcun ritardo.

Si possono scaricare gli aggiornamenti in modo da disporre sempre del software più recente (incluse le mappe di navigazione) senza richiedere l’installazione in Concessionaria. La connettività LTE dell’infotainment Jaguar Land Rover consente il roaming sui network di regioni diverse, in modo che le interruzioni delle comunicazioni causate dalla copertura dei singoli provider siano ridotte al minimo. Inoltre è facile accedere in movimento ai contenuti ed ai servizi cloud della CloudCar che comprenderanno, nella prossima primavera, quando le Defender verranno consegnate, anche il pagamento in-car dei parcheggi.

Land Rover ha anche confermato che capacità SOTA delle prime Defender saranno maggiori di quelle inizialmente previste. Al Motor Show di Francoforte di settembre Land Rover aveva annunciato che i moduli elettronici in grado di ricevere gli aggiornamenti SOTA sarebbero stati 14, ma già i primi veicoli in produzione ne riceveranno 16.

Gli ingegneri Land Rover stimano che entro la fine del 2021 gli aggiornamenti da effettuarsi in concessionaria spariranno, grazie all’aumento del numero di moduli, che da 16 diverranno più di 45.

Land Rover esponeil suo avanzato sistema Pivi Pro al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, dove le nuove Defender 110 e 90 occupano i posti d’onore rispettivamente negli stand Qualcomm e BlackBerry.