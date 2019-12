Ci sono tutto lo stile e l'originalità delle auto ideate e prodotte a Maranello nella Ferrari Roma, nuova coupé 2+ a motore centrale-anteriore della Casa del cavallino rampante. Si tratta di un modello figlio di un design senza tempo unito a prestazioni di assoluta eccellenza.

Per approfondire leggi anche:Valentino Rossi vince la 12 ore del Golfo alla guida della Ferrari

La vettura, che reinterpreta in chiave contemporanea il lifestyle della Roma tipico degli anni Sessanta, dispone di un motore V8 con nuovo cambio dual-clutch a 8 rapporti e appartiene alla famiglia vincitrice del premio Engine of the Year per 4 anni consecutivi, passa da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, ha una cilindrata totale di 3.855 cc e sviluppa una potenza massima di 620 cavalli.