Arrivano le Audi RS 25° anniversario nel segno della leggendaria RS2 Avant

Audi Sport lancia un'edizione celebrativa per i primi 25 anni di Rs.

Venticinque anni fa debuttava infatti Audi RS 2 Avant, prima vettura della gamma RS. L’inizio di una storia di successo.

In omaggio alla prima Avant ad alte prestazioni della Casa dei quattro anelli, Audi Sport presenta in questo dicembre 2019 l’esclusiva edizione celebrativa 25th Anniversary, dedicata ai modelli TT RS Coupè, RS 4 Avant, RS 5 Coupè, RS 5 Sportback, RS 6 Avant ed RS 7 Sportback.

«Tutti i modelli RS sono accomunati da una forte personalità. Audi RS 2 Avant, presentata nel 1994, era la sintesi perfetta di quelli che sarebbero diventati i tratti distintivi della gamma Audi Sport: portava prestazioni, prestigio ed esclusività al limite di quanto tecnicamente ottenibile senza rinunciare alla fruibilità nell’utilizzo quotidiano», ha dichiarato Oliver Hoffmann, Amministratore Delegato di Audi Sport. «L’edizione celebrativa 25th Anniversary s’ispira proprio ad Audi RS 2 Avant, prima vettura della gamma RS».

Nel 1994, Audi RS 2 Avant ha debuttato con un propulsore 5 cilindri turbo 20 valvole da 315 CV. Un’architettura motoristica tuttora in uso, grazie alla quale la Avant dei quattro anelli ha scritto il primo capitolo della storia RS inaugurando, oltretutto, il segmento delle famigliari high performance.

La trazione quattro con differenziale centrale autobloccante, sviluppata nelle competizioni e in special modo nei rally, consentiva di scaricare a terra l’esuberanza del 5 cilindri di Ingolstadt. L’esclusività e la grinta della vettura trovavano conferma nella verniciatura Blu Nogaro. Tinta che, oggi, è disponibile per i modelli RS nella versione celebrativa 25th Anniversary, proposti anche nei colori nero Mythos, Grigio Nardò e bianco ghiaccio.

L’edizione speciale 25th Anniversary è caratterizzata da elementi in look alluminio opaco e nero lucido. Più precisamente, beneficiano della finitura in alluminio opaco i blade verticali, gli inserti alle longarine sottoporta, l’estrattore e lo splitter di RS 4 Avant, RS 5 Coupè, RS 5 Sportback, RS 6 Avant ed RS 7 Sportback, mentre gli anelli Audi, i loghi RS, le calotte dei retrovisori laterali e l’alettone di TT RS Coupè sono in nero lucido.

All’apertura delle portiere viene proiettato al suolo l’esclusivo logo RS 25th Anniversary, replicato sul coprimozzo centrale dei cerchi in lega, a propria volta caratterizzati dalla finitura bicolore argento e antracite lucido. Trae ispirazione dalla leggendaria RS 2 Avant anche l’abitacolo dei modelli RS 25th Anniversary. Dominano i colori scuri con rivestimenti in Alcantara impreziositi da cuciture blu cobalto per i sedili, i tappetini, il tunnel e la corona del volante (con tacca alle ore 12).

I sedili sportivi RS di TT RS, RS 4 Avant, RS 5 Coupè ed RS 5 Sportback sono rivestiti in pelle Nappa e Alcantara con impuntura a losanghe. Le sedute di RS 6 Avant ed RS 7 Sportback sono rivestite in pelle Valcona traforata.

Il logo RS 25th Anniversary è presente in corrispondenza degli schienali, dei tappetini e dei pannelli porta.

I modelli RS nella versione celebrativa 25th Anniversary saranno disponibili in Italia, su ordinazione, nel corso del primo trimestre 2020.