In arrivo le prime Jeep Wrangler 1941 by Mopar

Una chicca per gli amanti di Jeep, soprattutto se Wrangler. E se personalizzate.

La novità arriva giusto per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.

Un comunicato inviato alla stampa specializzata da Fca informa, infatti, che sono in consegna negli showroom Jeep i primi esemplari dell’inarrestabile Wrangler 1941 designed by Mopar, un modello a trazione integrale con un allestimento 100% street legal, dotato di Jeep Performance Parts che ne esaltano la leggendaria capability off road.

Il nuovo modello mette in risalto le affinità che uniscono gli amanti della montagna e degli sport invernali e gli appassionati del mondo Jeep e della personalizzazione by Mopar, il marchio di FCA dedicato ai prodotti e servizi postvendita per tutti i veicoli del Gruppo. «Jeep Wrangler 1941 designed by Mopar è frutto della perfetta sintonia tra i brand americani di FCA che da molti anni lavorano insieme per esplorare nuovi territori della personalizzazione» dice Giuseppe Galassi, Head of marketing and communication - Emea region Mopar.

«Che si tratti di spingersi in luoghi remoti o di reinterpretare gli elementi classici del design, il marchio Mopar è pronto a soddisfare i clienti Jeep. E il continuo sviluppo di nuove personalizzazioni, autentica missione di Mopar, caratterizzerà sempre il nostro futuro, la nostra attenzione al cliente e il legame con tutti i marchi di FCA».

In particolare, la configurazione specifica della nuova Wrangler 1941 designed by Mopar prevede kit assetto rialzato da 2«, performance rock rails, battitacco neri, paraspruzzi, sportello carburante nero, tappetini all weather e snorkel (optional). Il design del kit è arricchito dalla grafica 1941 sul cofano che ricorda una data simbolo per il marchio Jeep, la nascita della Willys, richiamata peraltro su altri particolari della vettura come ad esempio i cerchi, il pomello del cambio e il tavolino per il portellone posteriore.

Disponibile sulle versioni Wrangler 2.2 diesel a 2 e 4 porte e sugli allestimenti Sport, Sahara e Rubicon, dunque, la straordinaria Jeep Wrangler 1941 designed by Mopar rappresenta al meglio la passione per la customizzazione e il bisogno di trasferire la propria personalità sul mezzo che si guida, confermandosi il modello Jeep più personalizzato al mondo.