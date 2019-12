Opel prepara la prima auto rally elettrica

-L’ampio programma di sviluppo della Opel Corsa-e Rally per la Adac Opel e-Rally Cup procede a tutta velocità. Due esemplari dell’ auto rally elettrica a batteria stanno affrontando nel dicembre 2019 i test di durata presso il Centro Prove di Dudenhofen.

«Abbiamo due obiettivi -ha sottolineato Jorg Schrott, Opel Motorsport Director-. In questa prima fase, le due auto macinano chilometri su chilometri per ottenere la massima quantità di dati. Non esiste alcuna esperienza di auto rally elettriche a cui rifarsi, per cui inizialmente abbiamo dovuto affidarci a calcoli e simulazioni, che vengono gradualmente sostituiti dai dati reali. Ci stiamo concentrando inoltre sui carichi e sulla gestione della temperatura della batteria nelle condizioni tipiche delle prove rally e dobbiamo adattare il software. Ho il piacere di comunicare che il programma procede senza intoppi».